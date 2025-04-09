في العدد الجديد لـ "مسرحنا".. مخرجو نوادي مسرح الطفل يتحدثون عن تجاربهم

كتب - محمد شاكر:

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد "919" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

يتنوع هذا العدد في تقديم مواده بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث يسلط الضوء على مختلف الفعاليات والأنشطة المسرحية، ويبدأ بتقرير عن مسارح الدولة التي رفعت لافتة "كامل العدد" في العيد. كما يتضمن العدد تغطية من همت مصطفى عن جديد المكتبة المسرحية العربية، وكتاب "عن المسرح سألوني" للمخرج الكبير عصام السيد. بالإضافة إلى تقارير من حسن عبد الهادي عن افتتاح مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة وتكريم الدكتور أشرف زكي، وعودة مسرحية "توتة توتة" ضمن مشروع المواجهة والتجوال في 25 قرية بدلتا مصر.

ويتناول العدد عرض "في يوم وليلة" للمسرح الكوميدي الذي رفع شعار "كامل العدد"، ويعرض كذلك تفاصيل عن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية، مثل "ملوك" لصافيناز محمد الذي عُرض في قصر ثقافة روض الفرج، و"سجن النساء" للمخرج يوسف مراد منير. ويخص العدد أيضًا رسالة اليوم العالمي للمسرح، ويضم مقالًا من المسرحي اليوناني ثيودوروس تيزوبولوس بالإضافة إلى كلمات من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفنان محمود الحديني.

في قسم الحوارات والتحقيقات، تقدم رنا رأفت استطلاعًا لرأي مخرجي نوادي المسرح للأطفال لهذا الموسم، فيما تجري صوفيا إسماعيل حوارًا مع المخرج محمد فاضل القباني حول عرضه المسرحي "صديق العمر" للفرقة القومية للجيزة. وفي قسم "رؤى"، يكتب جمال الفيشاوي عن عرض "لا تقل أبيض.. لا تقل أسود" للمخرج محمد عبد الفتاح. كما يترجم الباحث أشرف زيدان الجزء الأول من مقال "الدراما الانجليزية" ويمتد الترجمة في العدد لتشمل الجزء الثاني من مقال "المسرح والتعددية والوسائطية" لـ "باربرا دانسيجير".

ويتضمن العدد أيضًا الجزء الخامس عشر من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" للدكتور سيد علي إسماعيل بعنوان "كاتب مسرحي لا يُحبط!".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسًا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسًا لقسم التحقيقات والحوارات، مع تدقيق لغوي من محمود رضوان وتصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.