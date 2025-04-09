لتلاشي الغرامة ورفع العداد.. ادفع "فاتورة" الكهرباء في هذا الموعد

كتب - محمد صلاح

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية المضي قدمًا في تحصيل فواتير شهر مارس 2025.

وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر توعيتها لجموع المواطنين للتأكيد على عدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة البالغة 7٪ في حال عدم سداد الفاتورة خلال 30 يومًا من إصدارها، منوهة إلى أنه في حالة تكرار التأخير سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر قرارًا بتطبيق غرامة مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك لمن يتأخر من المشتركين عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته، بهدف زيادة نسبة التحصيل.

وطبقا لقانون الكهرباء، يتم أيضًا رفع عداد الكهرباء بعد شهرين من تاريخ مطالبة المشتركين بسداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

يمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس 2025 ودفعها بهذه الخطوات

* من خلال الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

* الضغط على خانة الخدمات.

* الضغط على خانة "اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

* كتابة البيانات: الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

* الضغط على "استعلام".

طريقة دفع فاتورة عبر الإنترنت

يستطيع المواطنون دفع فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت وهم في المنزل، حيث سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء مارس 2025 إلكترونيًا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء (www.eehc.gov.eg) ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار أيقونة "احسب استهلاكك"، ثم الدخول على أيقونة "ادفع فاتورة الكهرباء".

دفع فاتورة كهرباء يناير 2025 بالطرق الآتية:

* الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

* 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي).

* 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

* 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricole – بنك أبوظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

* محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بكل شركة على (App Store - Play Store).

* تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store - Play Store).

* 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

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