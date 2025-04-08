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شيخ مشايخ سيناء للرئيس السيسي: "متشلش هم يا ريس.. كلنا وراك"

07:07 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

عيسي الخرافين شيخ مشايخ سيناء

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كتب- محمد شاكر:
قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن جموع المصريين يقفون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته وخطواته.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع هبة الأباصيري ومني عبدالغني على شاشة "سي بي سي": "كلنا صف واحد وندعمه في كل ما يقوم به من قرارات وخطوات".

وتابع: "نحن المصريين لا ننظر لمن يشكك في ولاء وحب المصريين، وبقول للرئيس السيسي: متشلش هم يا ريس، كلنا وراك".

وقال إن جميع المصريين في كل مكان يرفعون شعار "لا للتهجير" ويؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان آلاف المصريين قد احتشدوا من مختلف محافظات الجمهورية في مدينة العريش بشمال سيناء في وقفة احتجاجية حاشدة، تنديدًا بالعدوان على غزة ورفضًا لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

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