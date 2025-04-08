السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) تغادر ميناء دمياط محملة بـ 339 طن بضائع

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الميناء، اليوم، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52973 طنًا تشمل: 2260 طن كلينكر، و31089 طن يوريا، و3972 طن جبس معبأ، و15652 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46290 طنًا، تشمل: 12963 طن حديد، و9900 طن خردة، و11766 طن قمح، و1557 طن أبلاكاش، و274 طن خشب زان، و3310 طن فول، و5150 طن بضائع متنوعة، و4309 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1370 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 629 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 370 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4380 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133333 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52817 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1341 طن قمح متجهًا إلى صوامع بني سويف، و2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدمًا قادمين من السويس والإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5099 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط، غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS)، التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن فرغت 70 حاوية فارغة ومملوءة و1 مضخة بأجزائها و36 تريلا فارغة ومملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 621 طنًا.

كما تم تحميل 8 حاويات و14 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات بإجمالي وزن 339 طنًا متجهة إلى هولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفيكيا والمجر.

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