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السيسي و ماكرون يصلان العريش

11:46 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

السيسي و ماكرون

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش.

واحتشد الآلاف من المصريين منذ صباح اليوم، بمدينة العريش معلنين رفضهم تهجير الفلسطينيين والتأكيد على دعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العريش إيمانويل ماكرون
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