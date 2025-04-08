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موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

10:59 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    توقعات الطقس
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    توقعات الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 35 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتنشط الرياح أيضًا على على خليج السويس والعقبة مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تنكسر حدة الارتفاع في درجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية نهاية اليوم.

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