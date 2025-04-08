ما هو الطريق البديل لكوبري السيدة عائشة بعد الانتهاء من تفكيكه؟

كتب- محمد نصار:

تستهدف محافظة القاهرة خلق محور مروري جديد كبديل لحركة السيارات التي تستخدم كوبري السيدة عائشة والذي سيتم تفكيكه وإزالته بشكل نهائي من المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إنه بعد الانتهاء من إنشاء المحور البديل سيتم تفكيك كوبري السيدة عائشة بالكامل.

وأضاف "لبيب"، في تصريحات لمصراوي، أن نسب تنفيذ المحور البديل وصلت إلى معدلات مرتفعة تكاد تتجاوز 85%، وأن العمل جار على تنفيذ الجزء المتبقي ليكتمل المحور بالكامل ويتم نقل الحركة المرورية

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، إلى أن هذا المحور البديل هو محور صلاح سالم الجديد والذي سيتم ربطه مع محور الحضارات.

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