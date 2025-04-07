مشهد تاريخي.. كواليس زيارة الرئيس السيسي وماكرون لخان الخليلي- (صور وفيديو)

كتب- محمد شاكر:

ما تزال أصداء الجولة الشعبية، التي اصطحب خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خان الخليلي بالقاهرة، تتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد أن صارت صور وفيديوهات المواطنين المصريين الذين حرصوا على مصافحة الرئيسان والتقاط صور تذكارية معهما، حديث الشارع.. واكتسبت هذه الزيارة ومن ثم الجولة المفاجئة صفة التاريخية بامتياز، وسط عالم ملتهب بالأحداث والحروب.

عبق التاريخ

ففي زقاق ضيق، حيث تشتبك روائح البهارات مع عبق التاريخ، وتتلألأ المصابيح النحاسية تحت الأشعة الذهبية، خطا الزعيمان المصرى الفرنسي، يحيطهما حشود ضخمة من المصريين، بين حوانيت خان الخليلي العتيق، كأنهم شخصيات خرجت من لوحة زيتية تخلط الزمن الحديث بالعصور الماضية.

وكانت الزيارة المفاجئة إلى هذا القلب النابض بالقاهرة أكثر من مجرد جولة سياحية؛ لقد كانت رسالة سياسية مبطنة بالرمزية، محفورة بلمسات من الشرق الساحر.

متحف حي يعج بالحكايات

ويكمن سحر ما حدث، في أن خان الخليلي ليس سوقاً عادياً، بل هو متحف حي يعج بالحكايات، حيث تتهادى أرواح التجار القدامى بين الأزقة، وتهمس الجدران المزخرفة بخطوط عربية ذهبية بأسرار السلاطين والرحالة.

وبين أكشاك الفضة المنقوشة والمشغولات النحاسية اللامعة، يبدو الزمن وكأنه توقف عند حقبة المماليك، حيث كان التجار يتبارون في حكاياتهم كما يتبارون في بضائعهم، ويجلس الرواة وكأنهم على موعد مع ألف ليلة وليلة.

"منور الجمالية يا ريس"

وخلال الجولة استقبل المواطنون المتواجدون، في خان الخليلي الرئيسين بالمنطقة بالهتافات المرحبة بهما، مثل: "كل سنة وانت طيب يا ريس، منور الجمالية دايرتك يا ريس. بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي".

منيو عشاء السيسي وماكرون بمقهى نجيب محفوظ

وفي ختام الجولة، جلس الزعيمان في مطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ، يتناولان الأطعمة المصرية الأصيلة.

وجمعهما طاولة مستديرة، تحت سقف مزخرف بالألوان الزاهية، يحيطهما صور لأديب مصر الأسطوري نجيب محفوظ، مع العاملين بالمقهى، باعتباره واحد من أبناء هذه المنطقة التي وحدت الأديان وعاش اليهود فيها بجوار المسلمين.

من جانبه قال أشرف عطية مدير مطعم خان الخليلي في تصريحات خاصة لمصراوي: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، كانت مرتبة مسبقًا قبل أسبوع من اللقاء، وتم تنظيمها على أعلى مستوى، ولقيت نجاحا كبيرا.

وأوضح أن العشاء ضم عصير برتقال وشوربة عدس، وتشكيله مقبلات مصرية بابا غنوج وطحينة، ومشويات كباب وكفتة وشيش طاووق وريش، وحلويات شرقية مصرية بسبوسة وبقلاوة وكنافة، وشاي بالنعناع.

وأضاف أن مطعم نجيب محفوظ هو الخيار المثالي لهذه الزيارة، لأنه يعد معلمًا أثريًا في حي الجمالية وخان الخليلي، حيث وُلِد به الرئيس السيسي والأديب نجيب محفوظ كما يعد المطعم مكانا أثريا.

وتابع، "استغرق العشاء نحو ساعة ونصف"، مشيرًا إلي أن تلك الزيارة وضعت المطعم على الخريطة السياحية العالمية، على الرغم من شهرته في دول الخليج.

صاحب سيلفي الرئيس وماكرون يكشف التفاصيل

من جانبه قال إسلام جمعة، صاحب سيلفي الرئيس، إنه إلتقى صدفة بالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتمكن من التقاط صورة سيلفي معهما.

وأكد أن اللحظة التي وثقتها الكاميرات كانت عفوية وغير مرتبة على الإطلاق لأنه لم يكن يعلم أن الرئيس سيزور منطقة الجمالية وتفاجئ بقربه الشديد منه وعلى الفور قرر التقاط صورة سيلفي، موضحاً: "كنت في شغلي عادي زي كل يوم، لاقيت الرئيس بنفسه بيقرب مننا وبيسلم علينا، طلبت منه صورة وافق وهزر معايا".

وأضاف أن الرئيس السيسي تعامل معه بود شديد وابتسم له بعدما التقط الصورة وقال: "الصورة حلوة وأنتم شباب محترمة وزي الفل"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يقترب إلى هذا الحد من الرئيس، الذي تحدث معه ببساطة وتواضع.

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