أحمد موسى: ماكرون عرض على مصر استعداد بلاده لتقديم المزيد من طائرات الرافال

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يكن حبًا عظيمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أي مكان يزوره الرئيس يشهد تجمعات جماهيرية حاشدة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هذا المشهد يتكرر دائمًا، ويؤكد ثقة الناس في القيادة السياسية.

وأضاف، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا كبيرًا، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا واسعًا بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقدًا جلسة مباحثات ثنائية استمرت لأكثر من ساعة، تناولت كافة الملفات المشتركة، ثم تبعتها جلسة موسعة مع وفدي البلدين استغرقت نحو نصف ساعة.

وكشف موسى أن الرئيس الفرنسي أشاد بنسور الجو المصريين، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول من وثق في طائرات الرافال الفرنسية، ما شجع دولًا أخرى على اتخاذ نفس الخطوة.

وأضاف أن ماكرون عرض على مصر استعداد بلاده لتقديم المزيد من طائرات الرافال إذا رغبت القاهرة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها فرنسا لمصر كشريك استراتيجي.

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