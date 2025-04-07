الرئيس السيسي يلتقي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

كتب- عمرو صالح:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والأردن وفرنسا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد الزعيمين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مع التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين بشأن المستجدات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

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