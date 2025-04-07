بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

كتب- أحمد عبدلمنعم:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محطة عدلي منصور التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الفرنسي في وقت سابق اليوم في قصر الاتحادية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مصر.