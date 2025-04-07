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وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال

04:32 م الإثنين 07 أبريل 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد نصار:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم لعدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (معلما لغة إنجليزية، معلمتا علوم، و3 معلمات رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.
ودعا وزير العمل- بحسب بيان، اليوم- المُعلمين من سن 20 إلى 50 عاما إلى سرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم توفير سكن، تأمين طبي، وسائل انتقال وتذاكر السفر، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج و الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.
وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات (لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني اضغط هنا

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محمد جبران وزير العمل السعودية فرص عمل
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