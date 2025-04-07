حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025

كتب- محمد صلاح:

نفت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ما انتشر، مؤخرًا، عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من شهر أبريل الجاري تزامنًا مع الحديث عن زيادة أسعار المواد البترولية (التي لم تتم زيادتها حتى الآن). وأكدت مصادر بالشركات لمصراوي أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وانتهت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من طباعة فواتير استهلاك شهر مارس التي يتم تحصيلها في أبريل الجاري.

وينشر "مصراوي" أسعار شرائح الكهرباء بفاتورة أبريل للاستخدام المنزلي، والتي لم تتم زيادتها، في ما يلي:

1 - الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشا).

2 - الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).

- المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر، كالآتي:

3 - الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا).

4 - الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات (155 قرشًا).

5 - الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر، كالآتي:

6- الشريحة السادسة: من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

7- الشريحة السابعة: في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/ شهر: من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).

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