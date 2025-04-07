وكيل الأزهر للعاملين بـ "البحوث الإسلامية": استشعروا مسئولياتكم تجاه عملكم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم، اليوم مقر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، لمتابعة سير العمل داخل قطاعاته المختلفة، واستقبله الدكتور محمد الجندي الأمين العام والأمناء المساعدين.

وبدأ وكيل الأزهر جولته بزيارة أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوي، والتي تابع خلالها المحاضرات التي تعقد داخل الأكاديمية، كما تفقد الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني، وأمانة الثقافة الإسلامية، وأمانة البعوث، والإدارات المختلفة التابعة لأمانات المجمع.

وأكد وكيل الأزهر خلال جولته على أهمية الجدية والإتقان في العمل خاصة ما يتعلق منها بالخدمات الجماهيرية، قائلًا: إننا في توقيت مهم يحتاج إلى أن يشعر كل صاحب مسئولية منا قيمة ما يؤديه من عمل، وأن يستشعر مسئوليته الدينية والوطنية تجاه عمله، فالأوطان تُبنى بالإخلاص والتفاني في العمل.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعدة عودة البرودة