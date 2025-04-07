كتب- محمد نصار:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الاتحادية، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي وبشكل لا التباس فيه أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم بالشرق الأوسط سيظل أمرًا بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمننا واستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي: بحثت مع الرئيس ماكرون سبل تدشين أفق سياسي لمصداقية إحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.