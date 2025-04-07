على رأسها "الولادات المبكرة".. ما أسباب وفيات حديثي الولادة بالشرق الأوسط؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد صديق، المستشار الإقليمي لصحة الطفل والمراهقين بمنظمة الصحة العالمية، عن الأسباب الرئيسية لوفيات حديثي الولادة في إقليم شرق المتوسط.

وقال صديق إن الإحصائيات الحديثة أظهرت أن "الأطفال المبتسرين" الذين يولدون قبل 37 أسبوعا معرضون لخطر الوفاة بنسبة 36% من إجمالي أسباب الوفاة في هذه الفئة العمرية.

جاء ذلك في كلمته خلال الفعالية الإعلامية التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025 تحت شعار "بدايات صحية، لمستقبل واعد".

وجاء في المرتبة الثانية سبب اختناق/رضح أثناء الولادة بنسبة 23.4%، يليه الإلتهاب الرئوي بنسبة 6.4%، وفق صديق.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت أن الحالات المعدية الأخرى التي تصيب المواليد تمثل 14.5% من الأسباب، في حين تُشكل التشوهات الولادية نسبة 9.5%، والتهاب السحايا/التهاب الدماغ نحو 2.3%.

وسُجلت الإصابات كأحد الأسباب بنسبة 1.9%، بينما بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض الإسهال 1%. أما فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز فسُجل كسبب نادر جدًا بنسبة 0.002%، في حين سُجلت أمراض غير سارية أخرى بنسبة 0.2%.

كما أشارت الإحصاءات إلى وجود نسبة من الوفيات ناتجة عن حالات سارية أخرى وحالات في الفترة المحيطة بالولادة.

وأكد أن هذه البيانات تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للمواليد وتحسين ظروف الولادة والتدخلات الوقائية للحد من وفيات حديثي الولادة في الإقليم.