حزب الوعي يطلق مبادرة لتأهيل 100 الف مصري بالخارج

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الوعي، عن إطلاق مبادرة الوعي يجمعنا لتأهيل 100 ألف من المصريين بالخارج مجانًا في سبعه موضوعات وهما ( أدارة الاعمال ـ الاقتصاد ـ العلوم السياسية ـ الحوكمة ـ التنمية المستدامة ـ الملكية الفكرية ـ الذكاء الاصطناعي ) مع ربطها بالعمل المهني علي ايدي خبراء متخصصين وبنظام التفاعل عن بعد تسهيلا للمصريين بالخارج.

وبحسب بيان الحزب تشمل مخرجات المبادرة بحث او مقترح او ورقه عمل من مشاركة المنضمين وسيتم دعمها من خلال تقديمها للجهات التنفيذية ويتم استقبال طلبات الانضمام للمبادرة عبر نموذج التسجيل المرفق. اضغط هنا

يأتي ذلك من منطلق رؤية الحزب بأهمية العلم و تقديرا لدور المصريين بالخارج وسعيا للمساهمه بنشر الوعي والمعرفة باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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