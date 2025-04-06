عمرو أديب عن زيارة "ماكرون" لمصر: قد تساهم في تهدئة الأوضاع بغزة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي عمرو أديب، على فداحة الوضع في غزة، ووصف ما يحدث فيها بـ"المذابح"، مشيراً إلى غياب أي جهة لإنقاذ القطاع.

وأوضح أديب في برنامجه "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر قد تساهم في تهدئة الأوضاع بغزة.

وأشار أديب إلى أن ماكرون يسعى لتوجيه أنظار العالم نحو مأساة غزة، خاصة مع استمرار "العدوان الإسرائيلي"، واصفاً قصف الاحتلال لمسجد في آخر أيام رمضان بـ"الكفر"، لما تضمنه من استهداف للمقدسات وإزهاق للأرواح.

كما أشار إلى إصرار إسرائيل على سياسة "التهجير الاختياري" كما زعمت، معبراً عن أسفه لعدم وجود من يتدخل لإنقاذ القطاع.