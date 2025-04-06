مصدر بـ"الكهرباء": تقديم أكثر من 91 ألف خدمة متنقلة منذ طرح "بداية جديدة لبناء الإنسان "

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحسن الأداء داخل شركات التوزيع خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التوجيهات المستمرة والمتابعة الدورية من قِبل الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأوضح المصدر أن هناك اهتمامًا خاصًّا بتطوير مستوى الخدمات المقدمة ووسائل الحصول عليها من قِبل المواطنين.



وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من إنشاء وتدشين 465 مركزًا للخدمة؛ من بينها 161 مركزًا مطورًا بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية.



ونوه المصدر بأن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والخدمات، قامت بتوفير 9 سيارات متنقلة تم الدفع بها إلى مختلف المناطق، والتي قدمت ما يقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الدور الفعال في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات، وتمت الإشارة إلى الخدمات التي يجري تقديمها إلى ذوي الهمم وإطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم، واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.



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