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وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

06:25 م السبت 05 أبريل 2025

النائبة رقية الهلالي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توفيت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن مركز المنشاة بسوهاج عن حزب حماة الوطن.

ونعي الحزب النائبة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ونشاطر الأسرة الكريمة الأحزان وندعوا الله أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته".

كما نعت محافظة سوهاج النائبة رقية الهلالي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت: "في ذمة الله النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب بنت المنشاة".

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