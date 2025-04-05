أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية الرياضية

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تم تداوله بشأن خصخصة الأندية الرياضية المملوكة للدولة.

وقال وزير الرياضة، إنه لا يوجد أي بند قانوني لخصخصة الأندية الرياضية، مؤكدًا على عدم معقولية الفكرة من الأساس، مشيرًا إلى أن قانون 71 للرياضة، حظر على مجلس إدارة الأندية المشاركة في إدارة الشركات الرياضية، واختزل دورها في تأسيس الشركة ما تسبب في عزوف النوادي عن إنشاء شركات رياضية.

وأكد "صبحي"، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برامج شبابية من شأنها أن تشكل وعي قوي لدى الأجيال وتمكنهم من التفرقة بين الطيب والشرير.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين.

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