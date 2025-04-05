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تنويه جوي وتقلبات جديدة.. رمال وأتربة على 8 مناطق بينها القاهرة

04:04 م السبت 05 أبريل 2025

رياح

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا جويًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 6 إبريل حتى الأربعاء 9 إبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في تنويهها، السبت، إنه يوجد خلال الفترة المذكورة ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

كما تسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية بين 24 و27 مئوية، وعلى شمال الصعيد بين 35 و38 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد بين 37 و40 درجة مئوية.

ويوجد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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