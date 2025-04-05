"عربية النواب": الجرائم الإسرائيلية استخفاف غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

كتب- نشأت علي:

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأكد محسب، في بيان له اليوم السبت، أن ما يحدث يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعدوانًا مستمرًّا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافًا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم.

وأوضح النائب أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضًا تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالًا مرفوضًا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكًا ضمنيًّا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددًا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية؛ خصوصًا القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية.

ودعا النائب أيمن محسب الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

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