الجيزة: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت، بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ، في بيان السبت، أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة في تنمية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، من خلال توفير التحصينات اللازمة، بما يساهم في خلق بيئة غذائية آمنة ومستدامة.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالجيزة بدأت أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات من خلال لجان متخصصة بجميع الإدارات البيطرية، إلى جانب توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وسائقين، بالإضافة إلى توفير اللقاحات والأدوات اللازمة للتحصين والترقيم، فضلًا عن تخصيص سيارة لكل مركز لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة.

كما تم إطلاق ندوات إرشادية في مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة، بهدف توعية المربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض.

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الوحدات القروية والإدارات البيطرية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمربين.

وفي ختام البيان، ناشدت محافظة الجيزة، المربيين بالتعاون مع فرق الطب البيطري، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وحمايتها من مخاطر الأمراض الوبائية.

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