طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة دون أسباب -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزيرَي التموين والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وقال النائب في طلب الإحاطة إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن وبيض المائدة؛ لا سيما في شهر رمضان.

وأضاف حسين: يأتي ذلك في ظل استقرار أسعار الصرف، وتوفير الأعلاف للمزارع؛ الأمر الذي يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار الدواجن، وكذلك طبق البيض الذي تعدى سعره ١٧٠ جنيهًا؛ مما يشكل عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا على كاهل الأُسر المصرية.

وطالب النائب الحكومةَ بتوضيح أسباب تلك الزيادة في أسعار الدواجن والبيض، وكذلك إعلان خطواتها للسيطرة على تلك الزيادة، مثلما قامت من قبل بالتدخل باستيراد كميات كبيرة من بيض المائدة من الخارج؛ مما أدى إلى تحقيق التوازن في السوق المصرية ونزول سعر طبق البيض إلى ١٥٠ جنيهًا.

ودعا أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الحكومةَ إلى البدء في إعادة استيراد البيض والدواجن المجمدة من الخارج؛ لتوفير كميات مناسبة لحجم الاستهلاك.

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