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أتربة وارتفاع حرارة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة ذروتها الثلاثاء

11:48 ص السبت 05 أبريل 2025

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ الأحد يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق نتيجة وجود كتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية.

وأكدت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ 33 درجة وترتفع يوم الثلاثاء لـ 35 درجة، بينما تصل لـ 40 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: تعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي بداية من يوم الأربعاء لتكون حول المعدلات الطبيعية وهي 32 درجة.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة يوجد معها بعض الظواهر الجوية مثل نشاط للرياح والتي تصل لـ 35 إلى 45 درجة وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.

وأكدت أن النصف الأول من فصل الربيع دائمًا ما يشهد تغير ما بين ارتفاع وانخفاض قيم درجات الحرارة، مع تغير مصادر الكتل الهوائية سواء صحراوية أو شمالية.

ونصحت المواطنين، خلال الفترة الحالية، بالحفاظ على الملابس الخريفية خاصة خلال فترة الليل والتي تكون الحرارة أقل.

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