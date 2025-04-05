تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

كتب- عمرو صالح:

تصدر موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 محرك البحث جوجل، والتي جاءت تزامنا مع التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية موعد تطبيق التوقيت الصيفي:

نص قانون التوقيت الصيفي على أن يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والذي يوافق هذا العام 25 إبريل 2025.

وتكون آلية العمل بنظام التوقيت الصيفي تكون من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

واختارت الحكومة يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوي، كون يوم الجمعة إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، في حالة وجود التغيير في يوم عمل طبيعي.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023 بتقديم الساعة 60 دقيقة، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

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