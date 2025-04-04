محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا

كتب- حسن مرسي:

نفى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تجهيز مدينة رفح المصرية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وقال المحافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر كانت وما زالت تقف في صف الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مساعدات طبية وإنسانية كبيرة للأشقاء في غزة، إلى جانب استقبال عشرات الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار في القطاع، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، قائلًا: مصر نجحت في الوساطة مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وتعمل على قدم وساق من أجل استعادة الهدوء.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن أكثر من 90% من المساعدات التي دخلت غزة مؤخرًا مصرية خالصة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

واختتم اللواء خالد مجاور بأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوض شكلاً وموضوعًا، موضحًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن هذا الأمر لا تعني بالضرورة أنها قابلة للتنفيذ.