تحويل 5 حالات حرجة من مصابي حريق الواحات لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

كتب - أحمد جمعة:

استقبل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق 5 حالات حرجة جراء الحريق الذي وقع في منطقة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء.

وقال بيان للمستشفى، إنه رغم امتلاء الغرف الداخلية ووحدات العناية المركزة، تمكن الفريق الطبي والتمريضي بكفاءة عالية من الاستجابة الفورية وتقديم الرعاية العاجلة اللازمة لإنقاذ حياة المصابين.

وقامت إدارة المستشفى بتحويل وحدات الطوارئ مؤقتًا إلى وحدات رعاية مركزة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وأتاج هذا الإجراء تقديم التدخلات الطبية اللازمة على وجه السرعة وبدء رحلة علاج المصابين داخل المستشفى.

وساهمت تجهيزات قسم الطوارئ المسبقة في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي أُعدّت ليكون وحدة عناية مركزة متكاملة قادرة على التعامل مع الحوادث الكبرى والمعقدة، في تمكين الفريق الطبي من استقبال 5 حالات حرجة من هذا الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على الفور، بالإضافة إلى استقبال طفلين و3 سيدات من حوادث أخرى في نفس الوقت.

وعزز هذا المستوى العالي من الجاهزية قدرة المستشفى على تقديم استجابة فورية وفعالة لجميع الحالات الحرجة التي استقبلها خلال هذا الظرف الاستثنائي.