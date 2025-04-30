كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج 2025.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج 2025 تتراوح حسب الشركة وخط السير والتوقيت.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج 1446هـ-2025 تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 90 ألف جنيه.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد حاليًا لتسيير أولى رحلات الحج السياحي 2025.

وطالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، لضمان إنهاء كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة في الوقت المناسب.

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