قضية طفل دمنهور.. أبو القمصان: المدارس محيط آمن والقانون لا يرحم المعتدين

كتب- محمد أبو بكر:

علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية طفل البحيرة، قائلة: "لم أنضم للدفاع في قضية البحيرة لوجود محامين أفاضل كثيرين موضع ثقة، والمهم أنهم جميعًا نسقوا مع بعضهم، وليس أن نثير ضجة في المحكمة".

وأضافت أبو القمصان، في فيديو لها عبر موقع "تيك توك"، : "العقوبة في هذه القضية تتعلق بهتك عرض طفل، ومن المفترض أن تصل إلى 15 سنة إذا كان المجني عليه ذكرًا، وإذا كانت أنثى تصل للمؤبد، وإذا توافر شرط مشدد وثبتت التهم في قضية الطفل ياسين كما تم تداولها، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام".

وأوضحت أن هناك شرطين يشددان العقوبة: الأول أن يكون الطفل تحت 18 سنة، والثاني أن يكون مرتكب الجريمة ممن يؤتمن على الطفل، مثل المعلمين، حيث تُعتبر المدارس محيطًا آمنًا، وكل من يرتكب جريمة من هذا النوع في حق الطفل تصل العقوبة للمؤبد.

وتابعت: "القانون وفر حماية إضافية لأطفالنا، فكل من يقترب من طفل تحت 18 سنة تُشدد العقوبة عليه وتصل للمؤبد".

وأكملت: "النيابة العامة يجب أن تتلو قرار الاتهام، بمعنى أنها تحقق وتجمع الأدلة ثم تحيل القضية إلى المحكمة، ويجب أن تشرح لهيئة المحكمة سبب تقديمها للقضية كوصف جناية، واستنادًا لأي قانون، وتؤسس القضية، ثم يتحدث محامو الضحية، إما بالانضمام للنيابة إذا كان كل شيء تمامًا، أو بعدم الانضمام إذا كان لديهم وصف قانوني مختلف ويبلغون المحكمة به، أو ينضمون للنيابة ويكون لديهم طلبات إضافية مثل تفريغ كاميرات أو مناقشة طبيب الطب الشرعي".

وتابعت: "بعد ذلك يأتي دور محامي المتهم، الذين ينفون الاتهام ويقدمون طلباتهم، مثل مناقشة ضابط الشرطة الذي جمع الأدلة، أو تقديم وثائق رسمية، والطلبات التي يرونها لمصلحة المتهم".

كما تابعت: "الإجراءات أمام المحكمة يحددها قانون الإجراءات الجنائية، وفي النهاية، المحكمة والقضاة هم المسؤولون عن إدارة الجلسة، ولا يمكن السماح بالفوضى، وهم من يقررون ما إذا كانت الصحافة تصور أم لا، وفقًا للترتيب القانوني".

وقالت: "إذا رغب محامو الضحية في التعقيب على محامي المتهم، وقانون الإجراءات ينص على أن المتهم هو آخر من يتحدث، يتم توجيه طلب للمحكمة، ونقول: 'يا ريس، نريد أن نعقب كذا كذا'، مع حفظ حق المتهم في أن يكون آخر المتحدثين".

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