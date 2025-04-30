نقيب الممثلين: قواعد صارمة لتغطية جنازات الفنانين.. ولا تهاون مع المخالفين (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لن تسمح بأي تجاوزات خلال تغطية جنازات الفنانين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي جهة تخالف القواعد المنظمة للتغطية الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي على قناة "CBC"، الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على التعاون المشترك بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، مؤكدًا أن التنسيق أسفر عن وضع إجراءات تنظيمية جديدة تضمن احترام خصوصية اللحظات الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على حق الصحفيين والمصورين في أداء عملهم وفق قواعد مهنية وأخلاقية.

كما شكر نقيب الممثلين الشركة المنظمة لتغطية تلك الفعاليات، مشيرًا إلى أن العزاءات ومواقعها تظل شأنًا خاصًا بأسرة المتوفى، ولا يتم التغطية الإعلامية لها إلا بموافقة أهل الفنان، ويتم التنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين في هذا الشأن.

وشدد على أن التصوير داخل المقابر أثناء مراسم الدفن مرفوض تمامًا، مضيفًا:

"الجنازات تُقام غالبًا في أماكن مفتوحة، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات رسمية تضم المصورين المصرح لهم بالتغطية. ومن يخالف هذه القواعد سيُحال للمساءلة القانونية فورًا".

وفيما يتعلق بما ينشره بعض صناع المحتوى والمؤثرين على السوشيال ميديا من محتوى غير لائق، أكد "زكي" أن الشركة المنظمة ستتخذ إجراءات صارمة في مواجهة أي تجاوزات، مضيفًا:

"هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وسيتم محاسبة المقصرين فورًا".

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