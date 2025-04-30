لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق رئيسية، نظرًا لأعمال الربط الخاصة بخط المياه الجديد قطر 600 مم بشارع منشية البكري بمصر الجديدة، مما يستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطع المياه يبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 3 مايو 2025، ولمدة 8 ساعات كاملة.

ويشمل الانقطاع المناطق التالية: منشية البكري، الحرس الجمهوري، القوات الجوية، عمارات العبور، والخليفة المأمون.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01206665125.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة والربط في إطار تحسين كفاءة الخدمات وضمان وصول المياه بشكل منتظم وآمن إلى المواطنين.

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