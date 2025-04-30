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ساويرس يعلِّق على قضية طفل دمنهور.. ماذا قال؟

04:08 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة (16)
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    حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة (17)
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    حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة (15)
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    حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة (11)
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كتب- أحمد الجندي:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الجدل المثار حول قضية طفل دمنهور، مطالبًا بتطبيق القانون على مرتكبي الجريمة بغض النظر عن ديانتهم أو ديانة الضحية.

وجاء رد ساويرس على أحد المتابعين، الذي سأله عبر منصة "إكس" عن رأيه في الجريمة، وما إذا كان يجب التستر عليها بدعوى ارتباطها باعتبارات دينية؛ حيث قال المتابع: "أرجوك أن تجيبني بمصداقية، ما رأيك في موضوع طفل دمنهور ومَن ارتكبوا الجرم بحقه؟ وهل هذا يُعد أمرًا دينيًّا يجب التستر عليه؟".

ورد ساويرس مؤكدًا: "الجريمة جريمة، ويجب إعمال صحيح القانون دون التطرق إلى ديانة المجرم أو الضحية".

وأضاف ساويرس في منشوره: "مشكلتنا في مصر هي عدم تنفيذ القانون وتداخل اعتبارات لا علاقة لها بالجريمة أو القانون".

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

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نجيب ساويرس طفل البحيرة قضية طفل دمنهور
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