بعد حضور الرئيس عقد قرانها.. ابنة الشهيد مالك مهران تكشف التفاصيل (فيديو)



كتب - محمد سامي:

لبّى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة مي مالك مهران، ابنة الشهيد العميد مالك مهران، لحضور عقد قرانها، ليشاركها وعائلتها واحدة من أهم لحظات حياتها، بعد سنوات من رحيل والدها الذي استُشهد أثناء أداء واجبه الوطني في محافظة بني سويف عام 2013.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبّرت مي عن سعادتها قائلة: "فخورة جدًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قراني، وفخورة بأبويا اللي عمري ما حسيت إنه غاب عني. كنت متأكدة إن الرئيس هييجي، وفعلاً باركلي، ووصّى محمد إنه ياخد باله مني. حسّيت إن بابا كان موجود، وعيوني دمعت من الفرح".

وأضافت: "ماما كمان كانت فخورة جدًا ومتأثرة، والموقف كله كان مليان مشاعر جميلة. السيد الرئيس ضرب مثل رائع في جبر الخواطر، وكفاية دعوته لينا بالبركة والسعادة".