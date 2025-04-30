الأرصاد تعلن تطورات العاصفة الترابية.. وتحذر: أمطار غزيرة في الطريق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع الآن وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة.

وأكدت الهيئة أنه مع الساعات المتأخرة من مساء أمس شهدت واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت الهيئة أن الأمطار قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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