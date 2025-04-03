حدث في 8ساعات| الموافقة على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاق قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

أول تعليق من "خطة النواب" على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات المصرية

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا والتي جاءت ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة.

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توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاع الطاقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

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تنويه جوي بشأن الطقس.. موجة حارة جديدة والعظمى تصل لـ 40 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الفترة من الأحد 6 أبريل وحتى الأربعاء 9 أبريل الجاري، وذلك على أغلب الأنحاء.

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وزير الإنتاج الحربي: عجلة الإنتاج لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع ورفع الروح المعنوية للعاملين الذين استمروا في العمل خلال عطلة عيد الفطر، بهدف تنفيذ العقود الموقعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

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"جبالي" يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لتعزيز التعاون البرلماني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، تنزيلا نارباييفا، وذلك في مستهل مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في أوزبكستان.

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متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

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تغليظ عقوبة حجب السلع.. "مدبولي" يستعرض حصاد "حماية المستهلك" منذ بداية 2024

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.

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40 مليون مستفيد.. ماذا قدم "تحالف العمل الأهلي" للفئات الأكثر احتياجًا؟

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومبادراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، خاصة بعد توحيد جميع الأنشطة التطوعية تحت مظلة التحالف الوطني، لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

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السيسي يوافق على قرض بـ 318 مليون يورو لإنشاء القطار الكهربائي السريع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 219 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.

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