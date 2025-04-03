جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية الحركة ومتابعه كافه الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول والوقوف على جوده الخدمات المقدمة للمسافرين وتقديم كافه سبل الدعم والراحة اللازمة لهم.

وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الحجوزات، والجوازات، والجمارك، والمرافق والمناطق الخدمية ، وكذلك الأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب.

وتابع وزير الطيران انتظامية حركه التشغيل، كما اطمأن على كفاءة فرق العمل المتواجدة وتوفير أعداد مناسبة من المُنسقين لتقديم المساعدة وأوجه الدعم اللازم للمسافرين بما يحقق تقديم تجربة سفر آمنة وسلسة عبر المطار.

كما وجه الحفني، بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار لمواجهة كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية بما يسهم في انتظامية الحركة، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لافتًا إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي ولوجيستي في مجال النقل الجوي.

كما قدم وزير الطيران المدني، التهنئة للعاملين بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بجهودهم و دورهم الحيوي في تسهيل إجراءات سفر ووصول الركاب والحفاظ على انسيابيه حركه التشغيل خاصة في أوقات الذروة.