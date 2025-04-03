"جبالي" يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لتعزيز التعاون البرلماني

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، تنزيلا نارباييفا، وذلك في مستهل مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في أوزبكستان.

واستهل "جبالي"، اللقاء بتقديم التهنئة لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي على نجاح بلادها في استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرًا إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر لصالح الشعبين الصديقين.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بالعلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أنشطة جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، وتبادل الخبرات التشريعية بما يعود بالنفع على الجانبين، وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبها، أعربت تنزيلا نارباييفا، عن اعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أن مصر دولة شقيقة وصديقة، وأن هناك إرادة سياسية جادة لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما شددت على أهمية دفع العلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

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