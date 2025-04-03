السيسي يوافق على قرض بـ 318 مليون يورو لإنشاء القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 219 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.

يهدف هذا التمويل إلى إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح)، حيث تم توقيع الاتفاقية في فبراير 2024.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذه الاتفاقية في يناير الماضي، وذلك في إطار دعم تطوير منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تعزيز كفاءة المواصلات، وربط المدن والمجتمعات السكانية، وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية، وبالتالي دعم الاقتصاد الكلي لمصر.

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