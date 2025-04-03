بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن

شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة 2025 حتى الآن.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أعداد المعتمرين حتى الآن تخطت 800 ألف معتمر ومعتمرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن معظم تأشيرات العمرة 2025 توقفت خلال الفترة الحالية، قائلًا: "معظم تأشيرات العمرة متوقفة حاليًا نتيجة إجراءات مشددة من الجانب السعودي استعدادًا لموسم الحج 2025".

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

جاءت الأوراق المطلوبة لحجز العمرة، كما يلي:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

جاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر، كما يلي:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات

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