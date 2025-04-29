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لفتة إنسانية.. أحمد موسى يشيد بحضور الرئيس السيسي حفل زفاف ابنة الشهيد مالك مهران

11:21 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبيته دعوة ابنة الشهيد عميد شرطة مالك مهران بحضور عقد قرانها في دار القوات الجوية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي حضر حفل الزفاف وهو في مقام والدها، مشيراً إلى أن ابنته والعائلة كانت موجودة.

ولفت إلى حضور رئيس ديوان الرئاسة وقائد القوات الجوية ورئيس مكتب رئيس الجمهورية، قائلا: يوم مبارك وسعيد بحضور الرئيس السيسي.

وقال: كل التحية للرئيس السيسي لأنه وعد بحضور عقد القران ووفى وعده، معلقا: "مي دي ابنة شهيد وأقل حاجة أني أروح لابنته لأنه ضحى من أجل مصر ودفع الثمن وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينساه".

واختتم موسى حديثه قائلا: هذه لفتة إنسانية كبيرة جدا الرئيس السيسي أن يحضر هذه المناسبة رغم مشغولياته وأعماله.

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