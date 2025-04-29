ارتدوا الكمامات.. تحذير عاجل من "الأرصاد" للمواطنين بشأن العاصفة الترابية

كتب- محمد عبدالناصر:

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين، بداية من غدٍ الأربعاء، نتيجة وجود منخفض خماسيني يتسبب في نشاط الرياح بسرعات كبيرة تصل إلى 80 كم/س.

وطالبت الهيئة المواطنين بالقيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة، كما يُرجى الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

وأكدت الهيئة أنه يُفضَّل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها بين (40:60) كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها بين (70:80) كم/س، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

كما أضافت الهيئة أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (50:60) كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

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