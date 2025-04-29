أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي

القاهرة - أ ش أ:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لجهاز الطيران التمثيلي:A330 / A340 .

وذكرت أكاديمية مصر للطيران للتدريب -في بيان اليوم الثلاثاء- أن وفد الوكالة الأوروبية أشاد بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية وتم تجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D) .

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخِدْمَات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدني المصري في شتى المجالات ويعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية في مختلف المجالات اعترافًا دوليًا بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب كصرح عالمي ويجعله في مصاف أكاديميات الطيران العالمية في مجال التدريب.

يذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي و الإقليمي، و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.