يحدث الآن| بدء المنخفض الجوي الخماسيني وبيان عاجل من الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ببدء تأثير المنخفض الجوي الخماسينى على الصحراء الغربية الآن.

وذكرت الهيئة عبر بيان لها على صفحتها بـ فيسبوك، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني الحدود الجنوبية الغربية.

وأوضحت: المنخفض يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس اشارت إلى وجود منخفض خماسيني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن المنخفض يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.