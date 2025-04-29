قطع المياه لمدة 5 ساعات عن مساكن الضباط بالرماية الخميس المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" مساكن الضباط بالكامل، المتحف المصري"، لمدة 5 ساعات، بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق ١/ ٥/ ٢٠٢٥ وحتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب زهر مرن قطر 400 مم، والمتعارض مع أعمال غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر "الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.