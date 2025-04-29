أتربة لمدة 48 ساعة والذروة الأربعاء.. البيئة تحذر المواطنين

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة، وكذلك ما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يفيد بأنه من المتوقع خلال أيام الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩-٣٠ أبريل ٢٠٢٥ وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من غرب القاهرة وشمال الصعيد على أن تكون ذروتها يوم الأربعاء المقبل، مما يؤثر سلبا على على جودة الهواء خلال تلك الفترة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

وأكدت وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق تطبيق واتس آب ٠١٢٢٢٦٩٣٣٣٣.

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