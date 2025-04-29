نشرة التوك شو| أزمة "الكلاب الضالة" في الشوارع وموعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إبراهيم عيسى عن جدل التسجيلات الصوتية للرئيس عبدالناصر: أزمة الجهل بالتاريخ

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الضجة حول التسجيلات الصوتية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تكشف عن أزمة عميقة الجذور في المجتمع المصري والعربي على حد سواء، وهي أزمة الجهل بالتاريخ.

وأوضح عيسى، خلال تقديمه برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الحقيقة تنجلي دائمًا مع التأمل والتدقيق، وأن إحدى أبرز معضلاتنا هي عدم إقبالنا على قراءة تاريخنا.

موسى يكشف عن صفقة أمريكية إيرانية لضمان أمن تل أبيب

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل لقاء مهم جرى اليوم في القاهرة، حيث استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية طاقمًا تفاوضيًا إسرائيليًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي.

خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" عبر شاشة قناة صدى البلد، أوضح موسى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المساعي المصرية والقطرية المشتركة والمتواصلة لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.

ساويرس يصف تصريحات ترامب بـ "الجهل بالتاريخ".. ويتوقع قفزة قياسية في أسعار الذهب

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، واصفًا إياها بأنها تعكس جهلًا بالتاريخ والجغرافيا.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، قال ساويرس: "ترامب لا يمتلك أي معرفة بالتاريخ أو الجغرافيا، قناة السويس بنيت بعرق وتضحيات المصريين، ولها معنى عميق في وجداننا، لن نسمح لأحد بأن يصرح بالسماح لسفن بلاده بالعبور فيها مجانًا".

نجيب ساويرس: فخور بأصولي الصعيدية ومشروعات ضخمة لدعم المحتاجين في سوهاج

أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن فخره العميق بأصوله الصعيدية، مؤكدًا أن سمات الصعيدي مثل الكرم، الصمود، والقدرة على تحدي الصعاب تعكس شخصيته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، كشف ساويرس عن خططه لإطلاق مشروعات كبرى في محافظة سوهاج، موطنه الأصلي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعها المعيشية.

ظاهرة تؤرق المواطنين.. لميس الحديدي: لدينا 20 مليون كلب ضال وهي نسبة مرعبة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية "الكلاب الضالة" في الشوارع لا تزال تؤرق المواطنين، ولا نزال نرصد حوادث كثيرة وخطيرة لهذه الكلاب، سواء تلك التي يستخدمها أصحابها لترويع الناس، أو حوادث العقر من الكلاب الضالة في الشوارع.

وأضافت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هناك ناس ماتوا بأزمات قلبية بسبب الكلاب، أو ناس قتلوا كلابًا للتخلص منها."

الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الحيوان بالجيزة ستستقبل زوارها في سبتمبر المقبل بعد تطوير شامل يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية المستوى.

خلال مداخلته على قناة صدى البلد، أوضح القرش أن التطوير يشمل تحديث بيئات عرض الحيوانات، حيث سيتم استبدال الأقفاص التقليدية بمساحات مفتوحة تحاكي البيئات الطبيعية، تماشيًا مع أحدث المعايير الدولية.