هل تلجأ إثيوبيا لتفريغ سد النهضة استعدادًا لموسم الأمطار؟.. شراقي يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مستهدفات الحكومة الإثيوبية من موسم أمطار 2025، المنتظر خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن إثيوبيا تستهدف المحافظة على المياه المخزنة خلف سد النهضة مع المحافظة على سلامته وعدم تعرضه للاهتزاز أو الانهيار خلال فترات سقوط الأمطار وذلك للاستفادة من المياه في تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تفريغ السد والسماح بمرور المياه تجاه السودان ومصر طوال موسم أمطار 2025، على أن يستقبل البلدين ما فقدوه من مياه العام الماضي، مشيرًا إلى أن الكمية المتوقع تمريرها تتراوح ما بين 20:19 مليار متر مكعب.

وعن موعد وصول المياه لنهر النيل، أكد "شراقي" أنه خلال أسابيع من بدء التفريغ.

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