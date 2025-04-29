نقيب الأشراف: قناة السويس حُفرت بدماء المصريين وستظل رمزًا و دليلًا على السيادة المصرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عبّر السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، عن رفضه الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عبور السفن الأمريكية من قناة السويس دون رسوم.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن قناة السويس حُفرت بدماء المصريين قبل عرقهم، وأصبحت عملا مصريا خالصا يشهد على صلابة و إرادة المصريين، مشددا على أن القناة كانت وما زالت وستظل رمزًا للسيادة الوطنية المصرية.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن إجراءات المرور عبر قناة السويس تخضع لقانون الملاحة الدولي الذي ينص أحد بنوده على مرور السفن دون الإخلال بسيادة القناة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٤، وتم إنجازه في وقت قياسي، كان له بالغ الأثر في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، و تقليل زمن العبور، وتعزيز مكانتها كأهم ممر ملاحي عالمي.

وأكد نقيب السادة الأشراف، دعمه الكامل للقيادة المصرية الحكيمة والقوات المسلحة الباسلة، في اتخاذ القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم السلام والأمن على العالم أجمع.

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